Post-it Windows : comment utiliser le pense-bête sur Windows 10 ?

Très pratique, le pense-bête (ou sticky-notes) est un logiciel Windows qui permet de prendre de petites notes sur des tâches à accomplir et de les afficher sur un coin de votre écran afin de ne pas les oublier. Absent sur les ordinateurs depuis Windows 8, le pense-bête a refait surface avec Windows 10.

Comment peut-on afficher de façon permanente les post-it sur le bureau Windows ?

Pour bénéficier de ce mémo grâce permettant d’obtenir des rappels sur des tâches importantes à accomplir, vous devez au préalable vous assurer que votre ordinateur est sous Windows 10. Si vous disposez d’une version Windows plus ancienne, vous pouvez toujours télécharger cette mise à jour. En général, la durée du téléchargement dépend des systèmes et peut aller jusqu’à 1 heure.

Une fois que le téléchargement de cette mise à jour est fait, vous obtiendrez un petit logiciel nommé « Pense-bêtes » facile à trouver depuis la barre de recherche Windows en bas à gauche. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le télécharger ici gratuitement.

En lançant le pense-bête de Windows, un post-it viendra se superposer à vos éventuels autres logiciels ouverts. Vous pouvez y écrire ce que vous souhaitez. Si vous voulez en ajouter d’autres, vous pouvez cliquer sur le bouton +.

Les post-its ainsi créés seront toujours accessibles sur votre bureau Windows (vous pouvez les déplacer) tant que vous ne les fermez pas. Ceux-ci réapparaissent sur votre bureau à chaque fois que vous allumez votre ordinateur.

A noter que l’outil organise les différents post-its en listes de notes que vous pouvez décider d’ouvrir (en double-cliquant dessus) afin de les avoir sur votre bureau en permanence ou de laisser masquées accessibles uniquement lorsque vous ouvrez l’application pense-bête.

Quelques possibilités offertes par l’application native de Windows pense-bête

En plus de permettre à son utilisateur de créer de petites notes de rappel sur des choses à faire, l’application pense-bête de Windows 10 offre également d’autres possibilités.

À noter que la mise en forme de votre note est également possible avec cette application de Windows. Vous disposez ainsi des raccourcis pour par exemple, changer l’alignement de votre texte, le mettre en italique, en gras, etc. Il est même possible d’insérer dans vos notes des photos ou images.

Vous avez également la possibilité de définir une couleur pour chaque « post-it » créé.

Une alternative gratuite à l’application pense-bête native

À défaut de faire recours à l’application post-it de Windows 10, il existe d’autres logiciels gratuits que vous pouvez utiliser pour afficher un post-it sur votre écran.

L’une des meilleures alternatives au post-it de Windows, c’est la Simple Sticky Notes. Grâce à cette application que vous pouvez télécharger gratuitement, vous pourrez coller de petites notes sur votre écran afin d’éviter d’oublier des choses importantes.

Une fois que vous avez installé cette application, elle va se loger dans la barre d’icônes cachées. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser la couleur de votre note. Selon vos besoins, vous pouvez également procéder au paramétrage d’une alarme.